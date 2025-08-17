Cavaglià, ultimi giorni per la Festa dei Giovani: questa sera il gran finale

Cavaglià entra nel gran finale della sua 507ª Festa dei Giovani, che quest’anno ha portato in piazza musica, novità e sapori per tutti i gusti. Dopo una settimana intensa di eventi e serate a tema, il weekend si preannuncia ancora più ricco.

Questa sera, sabato 16 agosto, sarà la volta dello Gnocco fritto, accompagnato dalla musica di Radio Gran Paradiso. Domenica 17 agosto si terrà invece la tradizionale Cena degli ex priori con lo show di Alex Biondi.

Lunedì 18 agosto chiusura in allegria con la serata Promo al Luna Park, che offrirà sconti sulle attrazioni, grazie ad una convenzione speciale.

Anche in questi ultimi giorni sarà attivo lo stand gastronomico, con un’ampia scelta dal menù alla carta e il fritto misto di pesce disponibile tutte le sere su prenotazione. Restano inoltre a disposizione la nuova area aperitivi e panini e il servizio di ordinazione tramite QR code, pensato per ridurre le code ai bar.