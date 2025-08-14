A Mongrando si corre per il Trofeo ANSPI LA VETTA

Questa sera giovedì 14 agosto a Mongrando Curanuova, nell'ambito delle manifestazioni della Festa Patronale della Madonna Assunta si corre per il Trofeo ANSPI LA VETTA intitolato a Luigi (Gino) Accotto, Gabriele Crida, Piero Cullaz, Pier Beppe Guabello, Mario Sasso, Pier Giorgio Sasso. Si tratta di una corsa non competitiva aperta a tutti.



L'evento è organizzato dal Circolo A.N.S.P.I. "'La Vetta", in collaborazione con I'A.S.D. "La Vetta Running" e il gruppo della Protezione Civile del Comune di Mongrando.



Il ritrovo è fissato per le ore 19.00 c/o la Casa della Gioventù, via alle Scuole 8 (Mongrando Curanuova). E' richiesta una quota di iscrizione di euro 5.00 per gli adulti e di euro 3.00 per i giovani fino a sedici anni



La partenza della corsa é prevista per le ore 20 ed è stabilito un tempo massimo di 90 minuti.

La corsa seguirà il seguente percorso (tutto pianeggiante con uno sviluppo di circa.5. km): via alle Scuole (partenza), via Guabello, via Cabrino via della Costa, via Monticello (est), via Enrico Giovanni, via XXIV Maggio, via Gramsci, Strada campestre, via Ferrai, via Pistono, via Graglia, via Cabrino, via della Costa, via Monticello, via alle Scuole (arrivo).

In caso di impraticabilità dalla strada campestre il percorso potrà essere abbreviato.