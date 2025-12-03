 / Running e Trail

Amron Team, la forma non cala: ottimi risultati per gli atleti biellesi FOTO

Fine settimana positivo per il team impegnato su due diversi appuntamenti podistici. Sabato, alla Morenic Skyline nel Canavese — una cronometro su un percorso nervoso e ondulato di 13 chilometri con 400 metri di dislivello — Marco Logoteta ha chiuso al 15° posto assoluto su oltre 265 partenti.

Domenica, a Madonna del Sasso (NO), nella gara di 13 chilometri con 700 metri di dislivello, Matli si è piazzato nei primi 30 in una competizione caratterizzata da un alto livello di partecipazione. Presenti nel gruppo anche Paola Beccaria e Claudio Carbone.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 7 dicembre con il Balcone del Biellese Trail, a Pettinengo.

C.S. Amron Team, G. Ch.

