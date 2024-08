Trofeo ANSPI La Vetta a Mongrando, Bezzocchi e Ricceri sul gradino più alto del podio FOTO

Erano in 67 i podisti sulla linea di partenza ieri mercoledì 14 agosto a Mongrando per la corsa podistica Trofeo ANSPI La Vetta organizzato in occasione della festa patronale di Mongrando. Tra loro anche Gianni Ceccon della Podistica Vigliano classe 1934.

Il via è stato dato alle 20 e a tagliare prima il traguardo sono stati nella classifica maschile Marco Bezzocchi (Climb Rinners) 1° assoluto con un tempo di 17'15, seguito da Russo Edoardo (UGB Biella) e Bazzocchi Davide (Podistica Valle Varaita).

Nella classifica femminile sul gradino più alto del podio è salita Marta Ricceri (UGB Biella) che è arrivata con un tempo di 20'36, seconda Travaglini Elisa (La Vetta Running), seguita da Linda Musso (Atletica Stronese).

La festa a Mongrando prosegue nella giornata di oggi con la processione, l'apertura degli stand gastronomici e questa sera musica!