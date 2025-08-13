Stefano Bovio completa l’impresa sui rifugi biellesi FOTO

Quattro giorni di cammino, 12 rifugi raggiunti, 90 chilometri percorsi e 8.000 metri di dislivello positivo, questi i numeri finali di Bovio e il suo "Tour dei Rifugi Biellesi". Nell’ultima tappa, partito all’alba dal rifugio Rosazza, Bovio ha fatto colazione al rifugio Coda, proseguendo in cresta fino al Mombarone, per poi ridiscendere al rifugio Alpe Cavanna e concludere la sua avventura al rifugio Alpe Pianetti.

«Tutto ok!» ha commentato all’arrivo, ringraziando il Gruppo Sportivo Alpino della sezione di Biella, e in particolare il responsabile dello sport Giancarlo Guerra, per il supporto logistico e morale.

Un’impresa che unisce sport, promozione del territorio e passione per la montagna, lasciando un segno nel turismo sostenibile biellese.

Domani mattina inizia una nuova avventura nelle nostre montagne

Domani mattina, dopo un rinvio, partiranno Gabriele Gazzetto e Francesco Nicola con la nuova sfida: raggiungere in tre giorni tutte le 52 cime del Biellese sopra i 2.000 metri, partendo da Coggiola con la prima tappa verso il rifugio Monte Barone. E anche questa sarà una bella avventura!!



