Vigliano, si chiude in festa l’anno educativo del nido

Venerdì scorso, 19 giugno, alle 16, l’Asilo Nido di Vigliano Biellese ha aperto le porte alle famiglie per la tradizionale “Festa dei Saluti”, appuntamento conclusivo dell’anno educativo che ha visto una grande partecipazione e un clima di autentica condivisione: ogni spazio della struttura era stato predisposto per raccontare con allestimenti e materiali, ciascuno dei progetti che hanno caratterizzato l’anno.

Arte terapia, progetto orto, progetto educativo, veri e propri fili conduttori delle esperienze vissute dai bambini durante il loro percorso al nido. Fotografie, elaborati dei bambini, documentazioni e materiali in mostra hanno permesso alle famiglie di ripercorrere i momenti più significativi dell’esperienza vissuta dai piccoli, valorizzando il percorso di crescita compiuto nel corso dei mesi.

Ai 13 bambini che a settembre intraprenderanno una nuova avventura nelle scuole dell’infanzia è stato consegnato un “diploma”: gesto simbolico che ha celebrato il passaggio a una nuova fase del loro percorso. A seguire, un picnic condiviso, per concludere la festa e consolidare la fitta rete di rapporti tra il servizio educativo e le famiglie.

"Per l’amministrazione comunale – spiega l’assessore all’Istruzione, Elena Ottino - il servizio di asilo nido riveste grande importanza ed importanti risorse, ogni anno, sono stanziate per il mantenimento della struttura e per garantire l’accesso con tariffe calmierate. Durante il pomeriggio della Festa dei Saluti ho avuto modo di confrontarmi con le famiglie presenti, che mi hanno testimoniato grande apprezzamento per la professionalità delle educatrici della Cooperativa Oltreilgiardino, per la capacità del servizio di accompagnare la crescita dei bambini in un clima costante di dialogo e coinvolgimento. Con piacere ho trascorso con loro alcuni momenti significativi di un pomeriggio ricco di emozioni che ha salutato l’anno educativo appena concluso, lasciando il segno nei ricordi dei bambini, delle famiglie e di tutto il personale del nido".

