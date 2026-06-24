Classico e contemporaneo all'Accademia Perosi: violoncello e loop station con Alessandro Copia

Alessandro Copia in concerto al Teatro Don Fava di Portula Violoncello e loop station per una serata tra classico e contemporaneo

Il confine non è sempre una linea fissa. Con Perosi in Rete e il sostegno dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, i confini si spostano: mercoledì sera il Teatro Don Fava di Portula accoglierà un concerto nato dalla volontà di Coggiola, segno concreto di come la collaborazione tra comuni sappia portare la musica di qualità là dove la rete la vuole, al di là dei confini amministrativi.

Alle ore 21:00, il violoncellista Alessandro Copia salirà sul palco in una performance che unisce il suono caldo e avvolgente del violoncello alla tecnologia della loop station, costruendo in tempo reale architetture sonore che attraversano epoche e generi: dalla musica barocca al tango, dal jazz al crossover contemporaneo.

In programma musiche di Bach, Piazzolla, Schubert, Tiersen, Gotan Project, pagine di Nora Farley e Giovanni Sollima, fino a classici come Take Five e Pachelbel Rock.

Formatosi al Conservatorio G. Verdi di Torino e perfezionatosi a Lugano con Robert Cohen, Copia ha collaborato con istituzioni come il Teatro Regio di Torino e la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, esibendosi in festival italiani e internazionali nell'ambito del Trio Kanon.