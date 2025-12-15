Natale al Monastero: una giornata di festa e tradizione a Castelletto Cervo FOTO

Anche quest’anno il Monastero di Castelletto Cervo si è vestito di magia in occasione della quinta edizione di Natale al Monastero, una giornata ricca di appuntamenti, atmosfera festosa e iniziative per grandi e piccini.

La giornata di ieri domenica 14 dicembre si è aperta alle ore 10 con la Santa Messa; al termine si è svolto l’“Incanto delle torte” a favore della Parrocchia e dell’Oratorio. Alle ore 11 è stato inaugurato il mercatino con stand, prodotti natalizi, la Banca del giocattolo e tante idee regalo.

Non è mancato lo sport: alle 11.15 si è tenuta la Camminata, con possibilità per i partecipanti di fermarsi a pranzo al rientro (piatto unico con polenta, gorgonzola o salsiccia).

Dal pomeriggio, a partire dalle ore 14, si sono svolti laboratori creativi per bambini, la visita guidata al complesso monastico e il concerto del Gruppo Corale Voci Insieme.

Durante tutta la giornata, inoltre, l’Amministrazione comunale ha offerto ai cittadini residenti over 75 i tradizionali panettoni, contribuendo a rendere l’evento ancora più sentito e partecipato.