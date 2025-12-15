 / Pallavolo

Pallavolo | 15 dicembre 2025, 11:40

Salussola Volley, vittoria in trasferta a Santhià: test di carattere in vista del Natale FOTO

salussola volley

Salussola Volley, vittoria in trasferta a Santhià: test di carattere in vista del Natale (foto di Ciro Simoni)

Un altro importante successo si aggiunge al cammino del Mercatino Franchising Biella Salussola Volley. Ieri, domenica 14 dicembre, la squadra ha conquistato una netta vittoria in trasferta imponendosi con un secco 3-0 contro la Pallavolo Santhià. I parziali del match (16-25, 20-25, 17-25) non devono ingannare: la giovane formazione avversaria ha dimostrato grande ardore, mettendo in difficoltà i ragazzi del Salussola Volley, in particolare durante il secondo set.

Nonostante la resistenza del Santhià, la squadra è riuscita a imporre il proprio gioco e a portare a casa un risultato fondamentale, dimostrando maturità nei momenti cruciali della partita. Lo staff tecnico si dice soddisfatto della vittoria e dalla prova di carattere offerta dai ragazzi poiché tutti i giocatori hanno dimostrato il loro valore e la voglia di fare bene, onorando l'impegno, sebbene ci siano ancora margini di miglioramento.

La vittoria segna un tassello importante ma l'attenzione è già rivolta all'ultimo, cruciale impegno prima della sosta natalizia. L'ultima "fatica" del 2025 sarà di nuovo in trasferta, sabato 20 dicembre. alle 18.30, contro la Sant'Alessandro Koala Pallavolo: una sfida che si preannuncia già di altissimo livello. Il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley chiama a raccolta i suoi sostenitori per l'ultima trasferta dell'anno, con la speranza di chiudere il girone d'andata con un'altra prestazione maiuscola.

c. s. Salussola Volley g. c.

