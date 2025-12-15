A Sagliano Micca arriva il nuovo calendarietto della raccolta differenziata 2026. Un piccolo strumento quotidiano che racchiude un grande messaggio: prendersi cura dell'ambiente, tutti insieme. L’amministrazione comunale distribuirà a tutte le famiglie il nuovo calendario del 1° semestre 2026, pensato per rendere più semplice, chiaro e immediato il corretto conferimento dei rifiuti.

“Un impegno condiviso che parte dai gesti di ogni giorno e che contribuisce a migliorare la qualità del nostro territorio – spiega il Comune sui propri canali social - All’interno troverete: il calendario dettagliato dei ritiri, mese per mese; le indicazioni su cosa conferire nei vari contenitori; il decalogo per ridurre i rifiuti in casa e al lavoro, con consigli pratici come preferire materiali riutilizzabili, compostare gli scarti organici, evitare gli imballaggi superflui e scegliere prodotti durevoli e molto altro. Questo calendarietto non è solo un promemoria: è un invito alla responsabilità ambientale, alla collaborazione tra cittadini e alla consapevolezza che ogni scelta quotidiana può fare la differenza”.