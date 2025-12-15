Ponderano, un presepe “speciale” in dono agli Alpini FOTO

Sabato scorso, durante la tradizionale Cena degli Auguri nella sede degli Alpini, a Ponderano, i più giovani hanno voluto omaggiare il gruppo con un regalo natalizio, apprezzato non solo dalle penne nere ma da tutti i partecipanti alla cena: un presepe realizzato a mano da due soci, Pier Antonio Rasolo e Giorgio Mo, coadiuvati da Sonia Mo.

Oltre alla tradizionale grotta della Natività, nel presepe spicca un simbolo molto caro agli Alpini: la chiesetta dedicata al Celeste Patrono degli Alpini, San Maurizio, che si trova in cima al Monte Camino, il tutto illuminato dal Tricolore. La riproduzione, curata nei minimi dettagli, testimonia non solo l’abilità artigianale di chi l’ha realizzata ma anche l’amore e il rispetto per uno dei luoghi più rappresentativi della tradizione Alpina.

Attraverso questo gesto, i “Bocia” hanno dimostrato di sentirsi parte integrante del gruppo, condividendone la storia e contribuendo attivamente alla sua vita. Un dono semplice ma ricco di significato, che rafforza ancora una volta il ruolo del gruppo Alpini di Ponderano come punto di riferimento per la comunità e come custode di valori che continuano a vivere, grazie anche all’entusiasmo e alla partecipazione delle nuove generazioni.