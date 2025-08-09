Tante cose da fare a Biella oggi 9 e domani 10 agosto

Sabato 9 agosto
- Graglia, sagra della Madonna di Campra
- Monte Marca, dalle 17 Piedicavallo Festival
- Oropa, Via Santuario di Oropa 480, Biella, dalle 15, Visite guidate al Sacro Monte di Oropa, Patrimonio UNESCO
- Cavaglià, Festa dei Giovani Dj Matrix
- Pollone, San Barnaba, via Billotti, 3, dalle 21 Adelaide Ametis: la Pittrice
- Oropa, via Santuario di Oropa 480, dalle 21 Visite guidate alla cupola di Oropa sotto le stelle
- Oasi Zegna, Bocchetto Sessera, dalle 20,45 Nel bosco di notte con OverAlp
- Callabiana, Agosto a Callabiana. lo chef consiglia cena sapori delle Langhi Plin e Tartufo e musica con dj Michele Belli e Albi B
- Valle San Nicolao, Arci Brovato E' la Festa
- Netro, Agosto in Festa
- Ponderano, festa di San Lorenzo
- Viverone, Area Verde, Punta Becco alle 7,50 appuntamento con lo Yoga
- Viverone, Parco Ignazio Tarello e dalle 9.30 Allenamenti Outdoor Elite Fit
- Candelo, festa di San Lorenzo
- Campiglia Cervo, frazione Magnani 23, dalle 16 Arte e archeologia in Valle Cervo: un viaggio nel tempo
- Vigliano, Villa Era, ore 16:30: Alla scoperta delle Mudra, una pratica che esplora i gesti simbolici delle mani nel contesto dello Yoga. L'appuntamento prevede anche l'accompagnamento di musica dal vivo e una visita guidata alla prestigiosa Biblioteca
- Sala, concerto di Emiliano Toso al rifugio degli Asinelli dalle 18
- Mongrando San Lorenzo
Domenica 10 agosto
- Graglia, sagra della Madonna di Campra
- Ponderano, festa di San Lorenzo
- Zubiena, 20° Festa degli Emigranti
- Valdilana, Cascina il Faggio dalle 18, Oasi Sonore Festival
- Oropa, Giardino Botanico, dalle 15,30 Visita guidata all'Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa
- Tavigliano, Bocchetto Sessera dalle 9 Escursione lungo la Tappa 2
- Oropa, via Santuario di Oropa 480, dalle 11 Visite guidate a Oropa
- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 9 Domeniche in alpeggio
- Via Marconi, 23, Valdilana, dalle 15,30 Visite guidate a Casa Zegna
- Callabiana, Agosto a Callabiana, lo chef consiglia gran fritto misto di Paranza e poi musica con la Number One Dj Albi Liuni e Ciuky
- Cavaglià, Festa dei Giovani, Romeo Cooperfisa
- Valle San Nicolao, Arci Brovato E' la Festa
- Netro, Agosto in Festa
- Candelo, festa di San Lorenzo
- Mongrando San Lorenzo
- Sagliano, festa all'Alpe Pessine
- Note d'arpa al Santuario di Graglia
- Donato, osservazione stelle con UBA
- Piedicavallo, torte in piazza
- Torrazzo, Apericena itinerante dalle 19,30, tra fate, folletti e gnomi, partenza da piazza