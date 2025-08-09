Tante cose da fare a Biella oggi 9 e domani 10 agosto

Sabato 9 agosto

- Graglia, sagra della Madonna di Campra

- Monte Marca, dalle 17 Piedicavallo Festival

- Oropa, Via Santuario di Oropa 480, Biella, dalle 15, Visite guidate al Sacro Monte di Oropa, Patrimonio UNESCO

- Cavaglià, Festa dei Giovani Dj Matrix

- Pollone, San Barnaba, via Billotti, 3, dalle 21 Adelaide Ametis: la Pittrice

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, dalle 21 Visite guidate alla cupola di Oropa sotto le stelle

- Oasi Zegna, Bocchetto Sessera, dalle 20,45 Nel bosco di notte con OverAlp

- Callabiana, Agosto a Callabiana. lo chef consiglia cena sapori delle Langhi Plin e Tartufo e musica con dj Michele Belli e Albi B

- Valle San Nicolao, Arci Brovato E' la Festa

- Netro, Agosto in Festa

- Ponderano, festa di San Lorenzo

- Viverone, Area Verde, Punta Becco alle 7,50 appuntamento con lo Yoga

- Viverone, Parco Ignazio Tarello e dalle 9.30 Allenamenti Outdoor Elite Fit

- Candelo, festa di San Lorenzo

- Campiglia Cervo, frazione Magnani 23, dalle 16 Arte e archeologia in Valle Cervo: un viaggio nel tempo

- Vigliano, Villa Era, ore 16:30: Alla scoperta delle Mudra, una pratica che esplora i gesti simbolici delle mani nel contesto dello Yoga. L'appuntamento prevede anche l'accompagnamento di musica dal vivo e una visita guidata alla prestigiosa Biblioteca

- Sala, concerto di Emiliano Toso al rifugio degli Asinelli dalle 18

- Mongrando San Lorenzo

Domenica 10 agosto

- Graglia, sagra della Madonna di Campra

- Ponderano, festa di San Lorenzo

- Zubiena, 20° Festa degli Emigranti

- Valdilana, Cascina il Faggio dalle 18, Oasi Sonore Festival

- Oropa, Giardino Botanico, dalle 15,30 Visita guidata all'Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa

- Tavigliano, Bocchetto Sessera dalle 9 Escursione lungo la Tappa 2

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, dalle 11 Visite guidate a Oropa

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 9 Domeniche in alpeggio

- Via Marconi, 23, Valdilana, dalle 15,30 Visite guidate a Casa Zegna

- Callabiana, Agosto a Callabiana, lo chef consiglia gran fritto misto di Paranza e poi musica con la Number One Dj Albi Liuni e Ciuky

- Cavaglià, Festa dei Giovani, Romeo Cooperfisa

- Valle San Nicolao, Arci Brovato E' la Festa

- Netro, Agosto in Festa

- Candelo, festa di San Lorenzo

- Mongrando San Lorenzo

- Sagliano, festa all'Alpe Pessine

- Note d'arpa al Santuario di Graglia

- Donato, osservazione stelle con UBA

- Piedicavallo, torte in piazza

- Torrazzo, Apericena itinerante dalle 19,30, tra fate, folletti e gnomi, partenza da piazza