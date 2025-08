Alla scoperta dell’Agriturismo Cà d’Andrei: natura, sapori autentici e ospitalità piemontese a Sagliano Micca FOTO

Nel cuore verde della provincia di Biella, in Valle Cervo, c’è un luogo dove la natura incontra la tradizione e l’ospitalità ha il sapore genuino di casa: l’Agriturismo Cà d’Andrei, a Sagliano Micca.

Un’esperienza autentica tra animali, pascoli e formaggi

A Cà d’Andrei il tempo rallenta, e gli ospiti hanno la possibilità di vivere da vicino la vita in fattoria: è possibile visitare la stalla, vedere da vicino gli animali e scoprire come nascono i loro formaggi, freschi o più stagionati.

Valeria e Andrea, grazie ormai a più di 30 anni di esperienza, riescono a farci vivere tutta la loro passione, ogni loro prodotto racconta la loro storia, fatta di rispetto per l’ambiente e qualità senza compromessi.

Una nuova accoglienza, pensata anche per gli ospiti internazionali

Il 2025 ha portato una ventata di novità a Cà d’Andrei e in autunno l’agriturismo amplierà i suoi spazi e migliorerà l’offerta ricettiva, riuscendo così ad accogliere un numero maggiore di visitatori, in particolare dagli Stati Uniti, sempre più affascinati dal turismo esperienziale e dalle eccellenze italiane.

Le camere, ristrutturate con cura, uniscono comfort moderni e charme rurale. Ogni dettaglio è pensato per far sentire l’ospite coccolato, dalla colazione con prodotti freschi e locali, fino alle esperienze immersive nella vita agricola.

Dicono Valeria e Andrea: "Sono tre anni che ospitiamo questi turisti americani , circa 600 l'anno, che vengono da noi per una giornata esperienziale di vita in azienda agricola. La cosa che li interessa di più è la conoscenza che c'è dietro al nostro lavoro con gli animali e in caseificio, che possono scoprire durante la giornata. In particolare sono affascinati dalle informazioni sul lavoro per produrre formaggi a latte crudo e sulle regole della produzione biologica".

Prosegue Valeria nel raccontarci: "Negli ultimi anni abbiamo anche visto crescere il numero di turisti europei che si fermano da noi con il camper apprezzando la possibilità di dormire nella natura e di acquistare prodotti artigianali per la loro cena in camper. quelli che arrivano nel weekend spesso si fermano invece a cena in agriturismo".

Una destinazione perfetta per chi cerca autenticità

Che tu sia un viaggiatore curioso, una famiglia in cerca di relax, o un turista americano alla ricerca dell’Italia più vera, Cà d’Andrei è una meta da scoprire. Un luogo dove ogni incontro è sincero, ogni sapore è autentico, e ogni tramonto sulle montagne sembra raccontare una storia.

L’Agriturismo Cà d’Andrei si trova in via Trento 2, a Sagliano Micca.

Per info: 348.5825444 o info@cadandrei.it