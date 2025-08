Tennis, passione e futuro: a I Faggi di Biella si formano i giovani talenti di domani

A Biella il tennis gode di ottima salute. Da qualche tempo, infatti, il club sportivo I Faggi è diventato uno dei punti di riferimento nella preparazione delle nuove generazioni che si affacciano per la prima volta a questa disciplina. Merito di un gruppo di insegnanti capace e ben preparato che ha permesso di formare un buon numero di allievi talentuosi, destinati a tagliare traguardi sempre più prestigiosi.

A raccontare gli enormi progressi, ottenuti negli ultimi anni, il direttore tecnico de I Faggi Fabrizio Coviello, allievo di Nathan LeGrand, uno dei coach più prestigiosi degli USA. “I numeri sono in crescita rispetto allo scorso anno – sottolinea – Oltre 100 allievi tra agonisti e bambini hanno scelto la nostra realtà sportiva. Non solo: siamo il centro della provincia di Biella che attira più giovani, anche gli under 10. Sono ottimi risultati ma non ci fermiamo qui, puntiamo agli oltre 130 iscritti. L'obiettivo del nostro staff è duplice: accrescere le potenzialità dei nostri ragazzi e guidarli nel loro percorso di crescita”.

Negli ultimi tempi, in tutta Italia, il tennis sta vivendo un periodo di grande popolarità, specialmente tra le nuove generazioni dove sta raccogliendo enormi consensi. Il merito è da attribuire, in gran parte, alle imprese di giovani campioni, come Jasmine Paolini e Jannik Sinner. Ma guai a parlare di moda del momento. “Sicuramente sono un bel traino ma non è sufficiente – afferma Coviello – I ragazzi di oggi apprezzano molto i valori che incarnano questo sport come l'abnegazione, l'attitudine al sacrificio, la costanza, la determinazione e il coraggio di osare”.

Virtù ben espresse in un manipolo di giovani campioni biellesi che stanno cominciando a raccogliere i frutti di un lavoro puntuale e continuo. Tra loro si annoverano i fratelli Carpano, Cesare e Riccardo di 19 e 17 anni, Lorenzo Meirone (18 anni) e Pietro Bertagnolio (17 anni). “Sono un po' i 'Fantastici 4' del Club I Faggi di Biella – confida Coviello – Hanno già preso parte ai tornei internazionali e hanno ben figurato. Dopo aver superato i primi turni del tabellone principale, sono entrati tra i primi mille al mondo. In più, hanno scalato le classifiche e migliorato i propri valori individuali. Possono togliersi enormi soddisfazioni, specialmente in seconda categoria e tra un paio di anni, se continueranno a impegnarsi con disciplina, potranno incominciare ad affacciarsi ai Tornei ITF”. Oltre a loro, anche altri allievi stanno mostrando enormi potenzialità. “Penso a Francesco Ramella di 15 anni che si sta affacciando alla seconda categoria – evidenzia Coviello – Non posso non citare Beatrice Colombo, Anastasia Mauro, giovani promesse in ascesa. Tra gli under 10 c'è Edoardo Betassa che risulta tra i primi d'Italia”.

Ma qual è il segreto dietro la loro preparazione? “Non esistono formule magiche – spiega il direttore tecnico de I Faggi Biella – Il sacrificio e il lavoro quotidiano sono fondamentali a cui si aggiunge una dose di talento innato. Noi come insegnamenti poniamo l'attenzione sulla tecnica, la tattica, la preparazione atletica e l'allenamento mentale. I risultati dei nostri ragazzi sono il frutto di un ottimo lavoro, un metodo ormai consolidato con i miei collaboratori Massimo Rossi e Alessio Loglisci. Nulla è lasciato al caso. Non va dimenticato che se i nostri allievi sono atleticamente brillanti va dato credito al nostro preparatore atletico Riccardo Zanchetta che, con esercizi mirati e propedeutici, sta riscuotendo un ottimo riconoscimento”.

Infine, nel prossimo futuro, grande cura sarà rivolta anche ai giovanissimi e a più grandi. “Per tutto il mese di settembre – annuncia Coviello – sarà in programma uno speciale open day a I Faggi di Biella. Crediamo che sia fondamentale investire sulle nuove leve. Ma non è l'unica novità: ci sarà anche un corso per gli adulti così da inserirli nei circuiti maggiori. Un servizio in più per chi vuole avvicinarsi al mondo del tennis”.