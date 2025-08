Calcio, cambiamenti alla Valle Elvo: ecco la nuova area tecnica

Cambiamenti nell'area tecnica della Valle Elvo. Li comunica la stessa società in una nota stampa: “Antonio D’Ambrogio, storico e vincente allenatore del calcio piemontese che negli ultimi anni ha condotto gli occhieppesi a grandi risultati in Prima Categoria, cambierà mansione all’interno della società. Ora, diventa responsabile generale tecnico sportivo. È stato uno degli allenatori più gettonati sul panorama calcistico regionale, tecnico che nella provincia di Biella ha vinto tutto e che in carriera ha saputo ottenere 10 promozioni con 7 società diverse. Il suo curriculum parla dunque chiaro e proprio per questo la società Valle Elvo ha voluto insignirlo di una carica di più ampio spettro all’interno dell’organigramma”.

Al suo fianco opereranno Maurizio Giunta come direttore sportivo della prima squadra, Stefano Gariazzo come responsabile dell’attività agonistica, Stefano Vitale come responsabile dell’attività di base, Nino Varacalli in ambito organizzativo e Gigi Mantovan che si occuperà dell’attività educazionale.