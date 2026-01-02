Odore di gas e fumo da un contatore, a Biella e Cerrione arrivano i Vigili del Fuoco

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di oggi, 2 gennaio. In un caso, la squadra ha raggiunto l'abitato di Cerrione per un contatore elettrico che, per cause da accertare, avrebbe preso fuoco allarmando i residenti della zona.
Nell'altro caso, invece, a Chiavazza, alcuni condomini hanno segnalato la presenza di un intenso odore di gas proveniente dall'interno di una palazzina. In entrambi gli episodi, le operazioni di messa in sicurezza si sono risolte in tempi piuttosto rapidi.