Fondi di sviluppo e coesione, dalla Regione 800mila euro alle aree omogenee di Biella e Vercelli

La Regione Piemonte assegna ulteriori 800mila euro dei Fondi di Sviluppo e Coesione alle Aree Omogenee delle Province di Biella e Vercelli, destinati a finanziare progetti con ricadute sovracomunali. I fondi permetteranno di finanziare 5 progetti che insieme al contributo di ogni ente porteranno sui territori oltre 900mila euro di investimenti. Le risorse rappresentano una premialità aggiuntiva rispetto ai 100 milioni già stanziati nel 2024, che hanno permesso di finanziare circa 900 interventi in 805 Comuni appartenenti a 24 Aree Omogenee in cui è stata suddivisa la Regione, un modello unico a livello nazionale.

Le risorse sono state attribuite sulla base dei Piani di intervento presentati dalle Aree e valutati da una commissione regionale secondo criteri definiti dalla Giunta. La ripartizione puntuale dei soggetti beneficiari, formalizzata con determina dirigenziale del 18 dicembre 2025, n. 326, individua 44 fra comuni e unioni beneficiari dei 5 milioni di premialità a seconda della qualità e dell’impatto territoriale che ogni intervento avrà in ogni Area Omogenea.

"Con questi ulteriori 5 milioni proseguiamo nel sostenere le priorità’ dei comuni piemontesi. Gli interventi finanziati ci lasceranno un Piemonte migliore e più’ coeso - dichiara l’assessore Gian Luca Vignale - La premialità riconosce il valore della concertazione e rafforza interventi che, in molti casi, sono già in fase di realizzazione, con effetti concreti per i territori".

Di seguito l'elenco delle opere finanziate:

Provincia di Biella

Unione Comuni Baraggia e Bramaterra – Area Baraggia InfoBar@ggia Smart & Green Contributo regionale concesso: € 200.000,00 (importo complessivo dell'opera: € 220.000,00)

Comune di Netro – Area Biellese PACT Valle Elvo Contributo regionale concesso: € 66.609,92 (importo complessivo dell'opera: € 74.011,06)

Comune di Pettinengo – Area Biellese Boschi e cultura Contributo regionale concesso: € 155.593,38 (importo complessivo dell'opera: € 180.000,00)

Comune di Vigliano Biellese – Area Biellese Manutenzione viabilità Valgrande Contributo regionale concesso: € 77.796,69 (importo complessivo dell'opera: € 116.685,58)

Totale provincia BI: Contributo regionale concesso: € 500.000,00 (importo complessivo delle opere: € 590.696,64)