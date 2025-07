Quaregna Cerreto, il Comune ai cittadini: più sicurezza e decoro nelle aree verdi private

Il Comune di Quaregna Cerreto attraverso un avviso pubblico, richiamando l’articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 e il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, segnala l’importanza della regolare manutenzione delle aree verdi private.

Dietro al documento a firma del sindaco Katia Giordani ci sono numerosi casi di abbandono di spazi verdi, sia all’interno che all’esterno del centro abitato, dovuti alla mancata esecuzione di sfalci e potature da parte di proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo negli ultimi tempi, "Incuria compromette non solo il decoro urbano, ma anche la salute pubblica, favorendo la proliferazione di insetti e animali nocivi".

Nel documento si fa appello anche alla sicurezza, viste le recenti condizioni meteorologiche caratterizzate da forti venti, piogge abbondanti e nubifragi che hanno comportato un aumento del rischio legato alla possibile caduta di alberi e rami.

Il Comune ricorda che i proprietari o detentori delle aree verdi sono civilmente e penalmente responsabili di eventuali danni causati dalla caduta di rami o alberi su spazi pubblici o proprietà vicine, nonché per ostruzioni di segnaletica o aree pedonali dovute alla vegetazione invadente.

Per questo motivo, si invitano tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori di immobili e terreni a verificare lo stato della vegetazione presente e a provvedere, a propria cura e spese, agli interventi di potatura, sfalcio e pulizia necessari per evitare rischi e garantire il decoro urbano, in conformità ai Regolamenti Comunali.

Si ricorda infine che il materiale organico derivante da tali interventi deve essere smaltito secondo le modalità previste presso il Centro di raccolta consortile.