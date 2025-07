Ponzone: Collisione tra due auto, accertamenti sanitari per una donna - foto di repertorio

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri nel territorio di Ponzone, dove due auto sono entrate in collisione. A bordo dei veicoli due residenti di Valdilana: un uomo del '91 e una donna del '70.

L’impatto, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento, ha provocato il ferimento della donna, che è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e li Carabinieri per i rilievi e la gestione del traffico, che ha subito temporanei rallentamenti. I veicoli coinvolti hanno riportato danni, ma fortunatamente l’incidente non ha avuto conseguenze più serie per i due conducenti.