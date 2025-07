Calcio, nuovo volto in prima squadra: al Cossato ci sarà anche Morra in Eccellenza

Il Città di Cossato comunica di aver raggiunto l'accordo con il giocatore Simone Morra per il suo inserimento in prima squadra, partecipante al prossimo campionato di Eccellenza.

Lo rende noto la società in una nota stampa: “Morra, difensore esterno 2005, è un altro giocatore proveniente dal nostro settore giovanile in cui, anno dopo anno, si è messo in luce, guadagnandosi così la convocazione in prima squadra”.