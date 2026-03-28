 / CRONACA

CRONACA | 28 marzo 2026, 10:42

Biella: Tenta il furto al distributore di gettoni della lavanderia: uomo ripreso dalle videocamere

Biella: Tenta il furto ai gettoni della lavanderia: uomo ripreso dalle videocamere

Biella: Tenta il furto ai gettoni della lavanderia: uomo ripreso dalle videocamere

Tentato furto nella lavanderia automatica di via Delleani, a Biella, dove i gestori hanno lanciato l’allarme dopo aver notato un comportamento sospetto attraverso le telecamere di videosorveglianza.

Dalle immagini, infatti, sarebbe emerso un uomo intento a forzare il distributore automatico di gettoni presente all’interno dell’esercizio. Immediata la segnalazione ai Carabinieri, intervenuti sul posto per verificare quanto accaduto.

All’arrivo dei militari, però, il presunto autore del gesto si era già allontanato, facendo perdere le proprie tracce. Sono ora in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, che stanno analizzando i filmati per cercare di risalire all’identità dell’uomo.

Non è ancora chiaro se il tentativo sia andato a buon fine o se il sistema sia riuscito a resistere all’effrazione. Le indagini proseguono.

redazione c

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore