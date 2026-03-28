Guida pericolosa tra Viverone e Salussola: fermato dai Carabinieri automobilista ubriaco

Si trattava di una Volkswagen Polo, il cui conducente è stato notato da alcuni passanti che hanno allertato le forze dell’ordine. I militari sono riusciti a intercettare il veicolo dopo un breve inseguimento, fermandolo nei pressi del cimitero di Salussola.

Sottoposto ai controlli, l’uomo – classe 1945, residente a Candelo – è risultato positivo al pretest alcolemico. L’esito è stato successivamente confermato dall’etilometro.

Per il conducente è scattata la sanzione per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente di guida.