Sandigliano, festa per i 103 anni di Maria Teresa

Grande festa, ieri 27 marzo alla casa di riposo Casa Anziani di Sandigliano, per i 103 anni della signora Maria Teresa.

A rendere speciale la giornata, la presenza della banda, dei parroci e del sindaco, che ha portato gli auguri dell’amministrazione comunale. Un momento di gioia condivisa che ha coinvolto tutti gli ospiti, i parenti e i volontari della struttura.

Alla festeggiata sono giunti anche gli auguri dell’Amministrazione, della Direzione e di tutto il personale della Casa Anziani, uniti nel celebrare un traguardo così importante.