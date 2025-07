Scuola Nazionale MTB Oasi Zegna celebra il 25° anniversario: tutto pronto per i festeggiamenti

Sabato 26 luglio, si festeggerà il 25° anniversario della fondazione della Scuola Nazionale Mountain Bike Oasi Zegna asd. L’evento si svolgerà a Portula centro, nei locali dell’Asilo e il ritrovo è fissato alle 17:00.

Alle ore 17:30, si terranno i ringraziamenti e alle 19:30 si potrà prendere parte a un aperitivo a buffet con Open Bar attivo, durante la serata. Alle ore 21:00, ci sarà la possibilità di assistere a un concerto music live del gruppo rock degli anni Settanta, Ottanta e Novanta Fifth Element (The New Live Rock Experience).