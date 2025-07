La Serra in e-bike: un percorso tra natura, tecnica e divertimento FOTO

La Serra in e-bike: un percorso tra natura, tecnica e divertimento

Un'uscita senza troppe pretese tecniche, ma con l’obiettivo chiaro di riscoprire un territorio a lungo trascurato: la Serra Morenica, percorsa in una variante interessante grazie alla guida esperta di Franco Bonavigo, tester di percorso, con il gruppo eBike Biella.

L’itinerario proposto si sviluppa su un anello di 52,57 km con 1.104 metri di dislivello positivo, coperti in 4 ore e 24 minuti comprese otto soste. Un percorso impegnativo ma accessibile, adatto a chi cerca un’esperienza completa su due ruote, tra boschi, crinali e antiche mulattiere.

La partenza avviene dalla classica “porta” di Mongrando, uno degli accessi più noti alla dorsale della Serra. La prima parte del tracciato si presenta molto bagnata, con piante cadute che ostacolano la pedalata e rendono meno scorrevole il tratto iniziale.

Per superare rapidamente le difficoltà, il gruppo decide di salire in cresta dirigendosi verso Torrazzo, imboccando il tagliafuoco parallelo al Toboga, fino al punto in cui i due percorsi si uniscono. Questa scelta permette di evitare ulteriori tratti ostici e di godere del paesaggio che si apre lungo il crinale.

Superata Croceserra, si percorre il suggestivo Tracciolino di Graglia fino a San Carlo, dove ha inizio la discesa su sentiero che passa dietro al santuario. Da qui si segue il tracciato classico che porta alla strada per Bagneri, con un tratto ricco di radici, gradini naturali e alcuni passaggi tecnici che richiedono attenzione.

Non mancano le insidie: oltre al terreno scivoloso, bisogna considerare la possibile presenza dei cani da guardiania che assistono le mandrie agli alpeggi, una costante da tenere presente per pedalare in sicurezza.

La parte finale è una discesa su mulattiera, che conduce al ponte Ambrosetti sull’Elvo, nel tratto noto come “Infernone”. L’off-road si conclude sulla sponda opposta, con il rientro defaticante fino a Sordevolo, immersi nella quiete e nella bellezza della valle.

Chi volesse ripercorrere questi sentieri può scegliere l’itinerario di interesse tra quelli proposti nei post del gruppo eBike Biella: "Se non possiedi una bici, ci pensiamo noi!"