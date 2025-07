Viverone, l'Eden annuncia: “Si riapre al pubblico con il ritorno alla piena operatività”

Riceviamo e pubblichiamo:

“In seguito al provvedimento di sospensione dell’attività disposto dall’Azienda Sanitaria Locale, si comunica che, a decorrere dal 22 luglio 2025, EDEN di Viverone riapre al pubblico tutta l’attività.

Le irregolarità rilevate sono state pienamente risolte in tempi brevissimi, grazie a interventi strutturali e documentali realizzati in stretta collaborazione con gli enti competenti. EDEN ribadisce il proprio costante impegno nel garantire ambienti sicuri, conformi alle normative e orientati alla qualità del servizio Un ringraziamento a tutta la clientela per la fiducia e comprensione dimostrate.

Al fine di tutelare la reputazione del locale e dei suoi titolari, si chiede cortese pubblicazione, riportando la riapertura odierna e il regolare ripristino delle condizioni di piena operatività”.