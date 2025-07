A Viverone il Campionato Italiano di Nuoto Pinnato in Acque Libere

Conto alla rovescia al Lago di Viverone per il Campionato Italiano di Nuoto Pinnato in Acque Libere, in programma nelle giornate del 25 e 26 luglio. La Fipsas Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee Nuoto Pinnato ripropone il tradizionale appuntamento, riservato ad atleti agonisti e master.