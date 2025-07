"Impazza la Corsa" solidale: raccolti 1.750 euro donati ad AISM grazie ai partecipanti e tanti sostenitori

Chiusa con un bilancio più che positivo la corsa organizzata da Claudia Demari, con il supporto dell’associazione sportiva Pietro Micca Biella Running, che ha visto la partecipazione di ben 180 corridori, oltre a numerose persone che, pur non potendo essere presenti, hanno comunque voluto contribuire con offerte spontanee.

L’intero ricavato, pari a 1.750 euro, è stato donato in beneficenza ad AISM Biella, confermando lo spirito solidale e la generosità che hanno caratterizzato l’evento sin dalle sue prime fasi organizzative.

"Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione – ha dichiarato Claudia Demari –. È stato un vero lavoro di squadra: chi ha creduto in questo evento, chi ha donato tempo, denaro, materiale, chi ha aiutato nell’organizzazione, chi ha corso e chi, anche da lontano, ha voluto essere parte di questo progetto solidale. Senza di voi nulla sarebbe stato possibile."

Un sentito ringraziamento va anche a Paolo Vialardi, nominato Coach del mese, che ha saputo commentare in modo coinvolgente e appassionato tutta la manifestazione, contribuendo a renderla ancora più speciale.

L’iniziativa si è distinta non solo per la finalità benefica, ma anche per l’entusiasmo e la partecipazione della comunità locale, dimostrando ancora una volta quanto lo sport possa essere un potente strumento di unione, solidarietà e condivisione.