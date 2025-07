Rally & Co, si scaldano i motori: ecco le gare del weekend FOTO

Il weekend in arrivo sarà sicuramente “torrido” per i due equipaggi della Rally & Co, impegnati uno nei Rally Moderni ed uno nei Rally Storici. Partirà venerdì 18 da Vicenza, con arrivo sabato 19, ad Isola Vicentina, la 19° edizione del Rally Campagnolo Storico, tappa di campionato italiano rally storici che vedrà al via Alessandro Bottazzi navigato da Anisia Bruzzo sulla consueta Opel Corsa GSI che punteranno ad una vittoria in classe 1.600 nel quarto raggruppamento; 10 le prove speciali in programma per un totale di 94 km cronometrati.

In Val d’Ossola andrà in scena la 61° edizione del famosissimo Rally Valli Ossolane che partirà sabato da Baveno con la disputa per 2 volte della temutissima prova “Cannobina” (con ben 24 km da affrontare tutti d’un fiato ) seguita dalle altre 6 prove in programma (Crodo, Fomarco e Domobianca) domenica: la gara, valida per il Trofeo Italiano Rally avrà come teatro 87 km cronometrati sui quali contano di lottare in classe rally4 Maurizio Gabella e Cristina Roccati alla 4° gara sulla nuovissima Lancia Y sempre più competitiva di gara in gara.