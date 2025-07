Helther Shelter e Steve Della Casa di scena al Lessona Summer Festival

Nuovo appuntamento all'orizzonte per il Lessona Summer Festival. L'evento sarà di scena alle 21 di domani 17 luglio, nell'area eventi di via per Masserano. Protagonisti gli Helther Shelter assieme a Steve Della Casa, dove saranno raccontati 50 anni di rock e cinema.

Il noto critico cinematografico, già direttore del Torino Film Festival, presenterà con Giuseppe Gariazzo il concerto della band che deve il suo nome come omaggio al rock con una crasi tra il titolo di una canzone dei Beatles e una dei Rolling Stones.

I 5 musicisti che vantano una storia di 30 anni sui palcoscenici nazionali e internazionali proporranno uno spettacolo che attraversa mezzo secolo di storia del rock toccando brani che hanno lasciato un'impronta nella storia del cinema combinando la musica con le scene più celebri di film di Quentin Tarantino, James Bond, fino ai musical come Jesus Christ Superstar o Tommy. Un progetto nato nel dicembre 2023 come evento collaterale del Torino Film Festival.

Prima della serata al ristorante saranno a disposizione varie pietanze: insalata estiva di riso venere con verdure dell'orto o salmone, paninoteca con porchetta romana, prosciutto cotto toscano alla brace e assortimento di salumi e formaggi biellesi.