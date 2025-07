Biella, auto a fuoco in via Ivrea: è andata distrutta FOTO e VIDEO

Biella, auto a fuoco in via Ivrea: è andata distrutta (servizio di Mattia Baù per newsbiella.it)

Attimi di paura in via Ivrea, a Biella, a due passi dalla LILT, per un incendio che ha investito in pieno un'auto. L'allarme è scattato questa mattina, 16 luglio. Le fiamme hanno avvolto interamente il mezzo in sosta, andato completamente distrutto. Danneggiato un altro veicolo parcheggiato lì accanto.

Ad assistere preoccupati diversi residenti e automobilisti che hanno subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e bonifica dell'area interessata, ora delimitata e transennata al passaggio. Presenti anche gli agenti di Polizia Locale e i Carabinieri per la raccolta dei rilievi di rito. Accertamenti in corso circa le cause del rogo.