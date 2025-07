Tecnologie di Selezione e Riciclo Tessile, workshop a Città Studi

La crescente consapevolezza sull'importanza della gestione dei rifiuti tessili sta rendendo la raccolta, la differenziazione e il riciclo pratiche imprescindibili per aziende e cittadini. Lo scambio di informazioni per le realtà protagoniste dell’innovazione nel riciclo tessile offre stimoli concreti su tecnologie all’avanguardia, casi industriali concreti e soluzioni circolari applicabili anche nel territorio, oltre ad esplorare possibilità di collaborazioni. Po.in.tex, il Polo di Innovazione Tessile gestito da Città Studi, organizza un workshop il 22 luglio 2025 alle ore 15, dedicato all’approfondimento delle principali tecnologie di riciclo tessile presentate dalle imprese protagoniste del riciclo tessile in Europa, all'aggiornamento sul Recycling Hub Tessile Piemontese e ai nuovi bandi per le imprese.

Il workshop che rappresenta un'importante occasione per le imprese del settore si articolerà in due parti:

Presentazione delle Tecnologie di Selezione e Riciclo:

Relatori: Mirco Giansetti e Dritan Trimcev, Po.in.tex - Città Studi SpA

Analisi delle tecnologie innovative presentate al Textiles Recycling Expo di Bruxelles

Recycling Hub Tessile Regionale (organizzata con Unione Industriale Biellese):

Relatori: Paola Fontana (Po.in.tex - Città Studi SpA), Andrea Parolo (Unione Industriale Biellese), Edoardo Carturan (A2A Ambiente SpA)

Sintesi risultati “Questionario Recycling Hub piemontese”

Bandi regionali per progetti di Ricerca e Sviluppo di prossima apertura

Recycling Hub Tessile Regionale – L’impianto pilota, stato avanzamento lavori

Sessione operativa di confronto su possibili collaborazioni di filiera

La fiera Textiles Recycling Expo ha visto la partecipazione di oltre 120 espositori e 3.000 visitatori, tra cui marchi di abbigliamento, produttori tessili e esperti del settore. Durante la fiera, sono state presentate conferenze e dimostrazioni di nuove tecnologie di selezione. Il workshop ad ingresso libero, previa registrazione entro il 18 luglio attraverso il sito pointex.eu, si terrà a Città Studi.