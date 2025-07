Con il cuore sulla strada: il debutto del giovane biellese Gregorio Maio al Rally Valle Arroscia

Ha il cuore sulle strade e i motori nel sangue. Dopo un primo assaggio del mondo rally nel 2024 come navigatore al fianco del padre Federico Maio al Rally della Lana, Gregorio Maio ha scelto di mettersi in gioco in prima persona. Il suo esordio da pilota è avvenuto in occasione della 2ª edizione del Rally Valle Arroscia, tra le affascinanti strade dell’Ormeasco e della Taggiasca, in Liguria.

Un weekend, quello del 12-13 luglio, carico di emozioni e adrenalina. Per la sua "prima" al volante, Gregorio ha deciso di affidarsi a un navigatore d’esperienza: Luca Pieri, nome noto nel panorama rallystico per il suo talento tattico e il curriculum consolidato. Una coppia inedita, quella formata da Maio e Pieri, che si è fatta notare per passione, sportività e determinazione.

La gara si è interrotta al quarto giro, complice un pizzico di inesperienza. Ma il bilancio resta positivo:

"È stata un’esperienza vera, intensa. Non tutto è andato come speravo, ma torno a casa con entusiasmo, consapevolezza e una gran voglia di rimettermi in gioco. Questo è solo l’inizio", ha dichiarato Gregorio al termine della competizione.

Una storia di famiglia, di passione trasmessa di padre in figlio. Per Gregorio, il rally non è solo sport: è cultura, legame con il territorio, rispetto per una disciplina che regala emozioni autentiche. E l’avventura, a quanto pare, è solo all’inizio:

"Ora vedremo quali gare affrontare prossimamente. Forse il Terrasarda a ottobre, ma è ancora da valutare", ha anticipato.

Il debutto ligure, in tenuta ufficiale Monteleone Trasporti, è stato anche l’occasione per portare in gara i valori dell’azienda biellese: dedizione, determinazione, flessibilità e spirito di squadra. Il motore è acceso. La strada, quella vera, è appena cominciata.