Biella, rissa al Road Runner: sospeso per 10 giorni

A seguito di diversi episodi violenti culminati in una rissa con due agenti delle Volanti feriti, il Questore della Provincia di Biella ha emesso un provvedimento di sospensione per 10 giorni dell’attività del locale notturno Road Runner ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di una serie di episodi critici che hanno visto il locale centro di liti e disordini, tra cui la nota rissa avvenuta tra venerdì e sabato notte scorso. Tutti i partecipanti alla rissa in questione sono stati denunciati e sono attualmente in corso valutazioni per l’adozione, nei loro confronti, di misure di prevenzione personale, tra cui il DACUR (divieto di accesso alle aree urbane), misura volta a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S., mira a garantire che i luoghi di aggregazione, soprattutto notturna, non diventino centri di pericolo per l’incolumità pubblica e mantengano condizioni di sicurezza per avventori e cittadini. Obiettivi per i quali la Questura di Biella si adopera quotidianamente, adottando prontamente ogni misura idonea a contrastare fenomeni di degrado e di criminalità.