Biella, cavi pericolanti in via Masserano Calaria: l'appello dei residenti

Una situazione di pericolo e disagio si sta protraendo ormai da due mesi in via Masserano Calaria, a Biella, dove un palo pericolante e fili sospesi rappresentano una minaccia per la sicurezza pubblica. Nonostante le numerose segnalazioni, come dichiarano alcuni residenti, l’intervento del gestore non è ancora avvenuto.

A seguito della richiesta di intervento al numero di emergenza, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale sono intervenuti per valutare la situazione, ma non essendo possibile utilizzare alberi o ringhiere di proprietà privata per mettere in sicurezza l’area, (stabilizzando i cavi), verrà probabilmente interdetto il traffico.

Questa soluzione temporanea, però, rischia di creare ulteriori problemi: ad effettuare l'accesso passando per quel tratto quel tratto, segnalano i residenti, ci sarebbe il personale sanitario che abitualmente garantisce supporto a diverse persone in difficoltà. La comunità richiede pertanto un intervento urgente, affinché l'assistenza non venga a mancare.