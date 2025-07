Tragedia nel comune di Masserano. Stando alle prime informazioni raccolte, una donna di circa 86 anni sarebbe stata trovata priva di vita all'interno della sua abitazione.

A dare l'allarme alcuni familiari dell'anziana che non sarebbero più riusciti a mettersi in contatto con lei. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sembra che la morte sia avvenuta per cause naturali.