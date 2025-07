Occhieppo Superiore, concluso il primo lotto: ecco le ultime novità sui lavori in via Martiri

Da Occhieppo Superiore arrivano importanti novità sui lavori svolti in via Martiri della Libertà. A darne notizia il sindaco Emanuele Ramella Pralungo sui propri canali social: “L'intervento volge al termine. Il primo lotto di riqualificazione della via è finito una settimana fa e, dopo il decorrere dei tempi tecnici di maturazione dei cementi, si riapre al traffico. Il cantiere si sposterà alla rotonda del 'Rondo'. Questo intervento ha lo scopo di migliorare la viabilità in ingresso, impedendo fisicamente ai mezzi pesanti di percorrere il centro storico del paese. L'opera di riqualificazione è stata programmata in concomitanza con un'altra da tempo in previsione da Cordar, in modo da ridurre i tempi di chiusura della strada”.

Poi aggiunge: “Questi interventi, ad eccezioni di quelli effettuati da Cordar, costeranno all'amministrazione oltre 100mila euro ma, oltre a migliorare i sottoservizi, contribuiscono ad abbellire ancor di più il centro del nostro paese. Un altro tassello alla completa riqualificazione di via Martiri della Libertà è stato posto. Avanti tutta sempre alla ricerca di migliorare il proprio territorio”.