Mongrando, niente consiglio comunale per le minoranze: “L'orario delle 13 penalizzante per la partecipazione democratica”

Riceviamo e pubblichiamo:

“I sottoscritti consiglieri comunali di opposizione (MongranDomani e Mongrando in Comune) annunciano la loro decisione di non partecipare al consiglio comunale convocato per il giorno 9 luglio, alle 13. La scelta è motivata dalla forte contrarietà alla decisione del sindaco e della giunta di fissare l’orario della seduta alle 13. Una fascia oraria ritenuta inopportuna e penalizzante per la partecipazione democratica.

È la terza volta che il consiglio comunale viene convocato alle 13, un orario che definiamo "scorretto" perché rende estremamente difficile, se non impossibile, la partecipazione di cittadini, consiglieri e lavoratori che hanno impegni in quella fascia oraria. Questa scelta non solo ostacola il confronto democratico ma sembra voler deliberatamente limitare la trasparenza e la partecipazione attiva alla vita amministrativa del nostro Comune.

I sottoscritti sottolineano che la convocazione in un orario così poco accessibile rappresenta un ostacolo alla democrazia, impedendo un reale coinvolgimento della cittadinanza e dei rappresentanti eletti. Pertanto, per rispetto dei nostri concittadini e lavoratori, abbiamo deciso di non presiedere alla seduta del 9 luglio, chiedendo con forza che le future convocazioni del Consiglio Comunale siano programmate in orari più adeguati, come da sempre alle 18 dal lunedì al giovedì per garantire la massima partecipazione possibile”.

Yuri Rosso Capo Gruppo MongrandoDomani

Luisa Nasso Capo Gruppo Mongrando in Comune

Francesco Rosso Consigliere MongrandoDomani

Antonio Filoni Consigliere Mongrando in Comune