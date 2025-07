Mongrando, l'amministrazione risponde alle minoranze dopo la protesta dell'orario del consiglio comunale

Riceviamo e pubblichiamo:

“ 'Noi ci saremo'………..???????? Così annunciava/no la/e minoranza/e all’arrivo della convocazione per il consiglio comunale che si sarebbe svolto ieri in un post su Facebook. Minoranza/e che non si è/sono presentata/e per 'protesta' contro la fissazione della seduta alle 13. Consiglio comunale nel quale si sono discussi gli equilibri di bilancio, il documento unico di programmazione e il piano triennale delle opere pubbliche.

Ovviamente non entriamo nel merito delle motivazioni e/o della presunta 'protesta', in quanto nessuna giustificazione all’assenza, e/o motivazione della 'protesta', dall’assise è pervenuta agli uffici. Entriamo, però, nel merito della non giustificata assenza dalla vita amministrativa ordinaria di un gruppo di minoranza scioltosi volontariamente con l’intento di fare una doppia opposizione pensando di fare il bene del proprio paese facendo 'i dispetti' alla maggioranza.

Il dispetto, purtroppo per loro, l’hanno fatto in primis alla popolazione, soprattutto a quei cittadini che li ha votati. L’hanno fatto a loro stessi rinunciando alla discussione delle interrogazioni e delle mozioni da loro stessi presentate con arduo vigore meramente politico. L’hanno fatto a tutte le persone che lavorano per il corretto funzionamento dell’ente. Il 'dispetto' è diventato e resterà agli atti, nella storia del comune di Mongrando, come una assoluta mancanza di rispetto verso il paese intero, che avrebbero anche esortato a partecipare inneggiando, sempre sul solito social 'Noi ci saremo e porteremo sempre avanti il nostro mestiere di gruppo di minoranza con la schiena dritta e guardando negli occhi chiunque”.

Ebbene si sono viste le sedie di un’intera minoranza vuote. Di contro noi della maggioranza eravamo presenti al completo e compatti, così come compatti continuiamo a lavorare per il bene di Mongrando e soprattutto dei nostri concittadini, senza curarci di chi costantemente vorrebbe farci perdere tempo in sterili polemichette che nulla hanno a che vedere con il lavoro amministrativo. Invitiamo i nostri concittadini a stare tranquilli, noi andremo avanti così, sempre Insieme per Mongrando”.