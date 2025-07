Processione, solidarietà, mercatini: a Sant'Eurosia arriva la Festa d'Estate

Due giorni di festa a Sant’Eurosia di Pralungo per accogliere la stagione estiva. Si comincia sabato 12 luglio con cena e serata danzante a partire dalle 19.

Domenica, invece, alle 7, in piazza, avrà inizio la processione verso il Santuario di Oropa. La discesa in processione con la Santa Messa è prevista per le 10.30. Nel pomeriggio, in occasione del mercatino, ci sarà un banchetto speciale curato dai ragazzi che metteranno in vendita libri e piccoli oggetti con uno scopo nobile: il ricavato sarà interamente destinato a iniziative rivolte ai giovani del territorio e alla Biblioteca Comunale.

“Chi volesse contribuire può farlo anche il giorno stesso, portando giochi, vestiti per bambini o altri articoli in buono stato – sottolinea il sindaco Raffaella Molino - Basterà rivolgersi a Damiano presso il banchetto. Un’occasione per sostenere le nuove generazioni e dar nuova vita agli oggetti”.