Candelo, resti di cinghiale: scatta l’allerta PSA FOTO e VIDEO

Nella mattinata di oggi mercoledì 9 luglio sono stati ritrovati resti di cinghiale da macellazione in una zona boschiva di Candelo. Sul posto erano presenti pelle, ossa e altri residui dell’animale, abbandonati in maniera indiscriminata.

Il materiale è stato prelevato e bonificato secondo le direttive previste dalla Regione Piemonte per la sorveglianza passiva della Peste Suina Africana (PSA). I campioni prelevati sono stati conservati in cella frigorifera e saranno sottoposti ad analisi presso l’Istituto Zooprofilattico di Torino, con il coordinamento dell’ASL.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti gli operatori incaricati della raccolta e bonifica, affiancati dalla Polizia Provinciale di Biella. La procedura è stata attivata in linea con quanto stabilito dalla Regione: anche le carcasse rinvenute in zona 1, devono essere segnalate, gestite e campionate per escludere eventuali casi di PSA.