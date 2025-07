Borriana rafforza la raccolta differenziata: posizionata una nuova campana per il vetro

A Borriana in questi giorni è stata posizionata una campana per la raccolta del vetro nella zona sottostante alla passerella sul Torrente Elvo- zona Rivalta.

"Impegnandoci tutti insieme per la raccolta differenziata dei rifiuti possiamo fare la differenza e contribuire a mantenere il nostro ambiente pulito e rispettare il verde che ci circonda", scrive in un post sui social l'amministrazione comunale. A questo proposito l'amministrazione dichiara che continuerà a fare controlli e a sanzionare come è stato fatto fino ad oggi nei confronti di maleducati ed incivili.

A Borriana sia a marzo che a maggio il Comune aveva organizzato "la Giornata di Pulizia del paese", sempre con lo scopo di liberare aiuole e marciapiedi da rifiuti e materiali abbandonati, e restituire ordine e bellezza agli spazi pubblici del paese. Non solo. Sempre a dimostrazione della sensibilità dell'amministrazione nei confronti dell'ambiente, a Borriana avevano trovato spazio posacenere nei principali punti di accesso al paese, in luoghi di forte passaggio: all’ingresso del municipio, davanti all’ambulatorio comunale e nei pressi della tabaccheria. Tre punti strategici scelti per favorire comportamenti più rispettosi dell’ambiente urbano e contribuire al decoro del paese.

"Si tratta di un intervento semplice ma significativo – spiegano dal Comune – che invita tutti a fare la propria parte. Ringraziamo sin da ora i cittadini per la collaborazione".