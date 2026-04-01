Utilizzo di plantari su misura nello sport, ecco a cosa servono

I plantari su misura nello sport sono dispositivi medici fondamentali per ottimizzare l'appoggio del piede, migliorare l'efficienza atletica e ridurre significativamente il rischio di infortuni. Vengono realizzati individualmente dopo un'analisi approfondita della postura e del movimento specifico dell'atleta.

A cosa servono?

Innanzitutto migliorano le prestazioni ottimizzando la distribuzione del peso e l'equilibrio, rendono il gesto atletico più efficiente, con un potenziale aumento delle performance, riducono il rischio di patologie da sovraccarico come fascite plantare, tendiniti, metatarsalgie e stress articolare, agendo sulle cause biomeccaniche alla base e contribuiscono a correggere posture scorrette e difetti di appoggio (come l'eccessiva pronazione o supinazione), migliorando l'allineamento di tutto l'arto inferiore, della colonna vertebrale e del bacino.

Essendo creati sull'impronta esatta del piede dell'atleta e considerando la calzatura specifica e il tipo di sport, offrono un comfort superiore rispetto ai plantari standard.

Come si ottengono dei buoni plantari sportivi su misura?

Il processo passa dalla valutazione clinica con un esame approfondito, condotto da un tecnico ortopedico specializzato il quale effettua l'analisi della storia clinica, una valutazione posturale e un esame baropodometrico (statico e dinamico) per analizzare l'appoggio del piede e il movimento.

In secondo luogo viene presa l’impronta precisa del piede, tramite una scansione computerizzata 3D, che individua le zone di maggiore pressione. Sulla base dei dati raccolti, il tecnico ortopedico progetta il plantare al computer, scegliendo i materiali più idonei (che possono variare a seconda che si cerchi maggiore propulsione o assorbimento degli urti) per lo sport praticato.

Infine, per valutare e tenere sotto controllo il lavoro del plantare, dopo la consegna, sono previsti controlli periodici per assicurarsi che sia efficace e confortevole, con la possibilità di apportare eventuali modifiche se necessarie.

La durata di un buon plantare su misura è di circa due anni, passati i quali occorre rinnovarlo.

Dott. Franco Vigano'

Tecnico Ortopedico Posturologo Biomeccanico

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