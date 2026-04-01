La Croce Verde Biellese dona le uova di Pasqua in RSA

Regali inaspettati alla RSA Don Dario Bognetti di Albano Vercellese, gestita dalla società Sereni Orizzonti. Ieri, martedì 31 marzo, la Croce Verde Biellese ha fatto visita agli ospiti della residenza portando in dono le uova di Pasqua: un gesto semplice, che ha trasformato il pomeriggio in un momento di festa condivisa.

A rappresentare l’associazione è stato Massimiliano Clerico, vicepresidente e fondatore della Croce Verde Biellese, che ha incontrato gli anziani della struttura portando non solo i doni ma anche la presenza e il calore di chi, nel volontariato, ha scelto di mettere le persone al centro del proprio impegno quotidiano.

La visita si inserisce in un rapporto di collaborazione e prossimità tra la residenza per anziani e il tessuto associativo del territorio, che negli anni ha saputo costruire ponti concreti tra la struttura e la comunità locale. “Gesti come questo hanno un valore che va oltre il dono in sé. Per i nostri ospiti, ricevere una visita, sentire la vicinanza di chi viene dall’esterno significa sapere di non essere soli. La Croce Verde Biellese ha portato qualcosa di prezioso: un po’ di festa, certo, ma soprattutto attenzione e ascolto. E di questo siamo davvero grati”, racconta la direttrice della struttura Laura Marin.