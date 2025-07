Ultimi posti per la Sordevolo–Rifugio Coda, in arrivo un’edizione da non perdere (foto di repertorio)

Sale l’attesa per l’11ª edizione della Sordevolo–Rifugio Coda, la classica di sola salita che si terrà domenica 6 luglio sulle montagne della Valle Elvo. Un percorso affascinante e tecnico, lungo 12 km con 1.650 m di dislivello positivo, che porta gli atleti dall’Anfiteatro di Sordevolo fino ai 2.280 m del Rifugio Coda.

La gara, dedicata alla memoria di Cesare Pedrazzo, torna dopo sei anni di pausa e si annuncia partecipata e sentita. Anche il clima sarà dalla parte degli atleti: si prevede una temperatura ideale per correre in quota, perfetta per affrontare con energia i continui strappi e i sentieri panoramici della Valle Elvo.

I numeri stanno crescendo di giorno in giorno, ma ci sono ancora ultimi posti disponibili sia per la gara competitiva sia per la non competitiva, che prevede un tracciato più breve fino a Punt Cabrin. Le iscrizioni sono aperte online su valleelevoskyrunning.it e su wedosport.net.

Gli organizzatori ribadiscono l’importanza dell’equipaggiamento obbligatorio per tutti i partecipanti, soprattutto in un contesto montano: giacca antivento, telo termico e cellulare carico per emergenze.

Una dotazione semplice ma fondamentale per affrontare in sicurezza i tratti più esposti e le variazioni di quota.

Info utili

Partenza: ore 8:30 da Sordevolo (Anfiteatro)

Percorso: 12 km – 1.650 D+ – arrivo al Rifugio Coda (2.280 m)

Non competitiva camminata a passo libero: partenza ore 8:45 verso Punt Cabrin percorso 6 km

Iscrizioni: wedosport.net