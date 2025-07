Lessona Summer Festival, ok il primo weekend. L'annuncio: “Accesso gratuito a tutte le serate”

Il Circolo Lessona, organizzatore del Lessona Summer Festival, dopo aver valutato l'andamento positivo del primo weekend, il favorevole riscontro dei maggiori introiti da contributi pubblici e sponsor e tenendo conto dei suggerimenti e delle aspettative degli ospiti, ha deciso di rendere ad accesso gratuito tutte le serate in programma nell'edizione 2025 del festival.

Sia per gli spettacoli e di conseguenza per l'accesso al ristorante. I biglietti già acquistati in prevendita saranno ovviamente rimborsati direttamente dal circuito di prevendita online. “Si ricorda che gli ingressi a biglietto erano stati istituiti due anni fa per rendere più ordinati gli accessi - commentano gli organizzatori – Siamo sicuri, visto il comportamento rispettoso delle regole di sabato e domenica scorsi, che questo si verificherà in tutti gli appuntamenti a seguire”.