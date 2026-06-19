Addio a Roberto Terzi, medico e direttore sanitario

Il Biellese perde una figura di riferimento nel settore sanitario e assistenziale. Si è spento improvvisamente Roberto Terzi, 78 anni, professionista di lunga esperienza che negli ultimi anni aveva ricoperto il ruolo di direttore sanitario della Fondazione Cerino Zegna e della Casa di riposo di Graglia e Muzzano.

Dopo aver conseguito la laurea in Fisica nel 1972, Terzi ha scelto di intraprendere gli studi di Medicina, ottenendo la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1978.

Nel corso degli anni si era specializzato in medicina del lavoro, medicina nucleare, medicina preventiva e statistica sanitaria, mettendo la propria preparazione al servizio sia del settore sanitario sia di importanti realtà produttive e si era dedicato alla formazione. Era infatti impegnato nell'organizzazione e nella direzione di corsi sulla sicurezza presso Città Studi e aveva svolto attività didattica in ambito universitario, insegnando negli atenei di Torino e Pavia.

Negli ultimi anni il suo lavoro si era concentrato soprattutto nel settore delle residenze per anziani. Prima dell'incarico alla Fondazione Cerino Zegna, assunto nel 2020, aveva guidato come direttore sanitario la Fondazione Infermeria San Carlo di Masserano, per poi mettere la propria esperienza al servizio delle strutture di Graglia e Muzzano.

Il funerale affidato all'impresa De Fabianis sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di Chiavazza lunedì 22 alle 15, mentre il rosario verrà recitato nella stessa chiesa alle 17,45 domenica pomeriggio.