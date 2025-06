Il Lessona Summer Festival, boom di presenze: oltre 4mila nel weekend d'esordio (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Oltre 4mila presenze, distribuite nelle tre serate, si sono registrate nel primo weekend del Lessona Summer Festival, partito lo scorso 27 giugno. Pubblico delle grandi occasioni, giunto da ogni dove per ballare e divertirsi a ritmo di musica. Tutti gli spettacoli sono stati molto apprezzati dal pubblico presente.

Tre momenti di grande affluenza nonostante il caldo torrido. Gradita dai giovani partecipanti il programma di appuntamenti musicali di diverso genere e filone, così da attrarre preferenze e generazioni diverse di biellesi. Molto positiva anche la gestione dell'ordine pubblico, come sottolineato dagli organizzatori che, per l'occasione, hanno ringraziato le forze dell'ordine e il personale preposto al servizio di sicurezza.

Ora, tra qualche giorno, nuovi gruppi e artisti raggiungeranno l'area eventi di Lessona: si comincia giovedì 3 luglio, alle 21, con il Summer Vibes, il primo contest di Lessona per live band e dj; venerdì 4, invece, ci si ritufferà negli anni '90 con i Los Locos. Per l'occasione, è prevista una promozione: compreso nel biglietto di ingresso ci saranno 2 euro di sconto su food e drink non cumulabile.

Sabato 5 si terrà il Dance Party “I Love Formentera” a cura di Roberto Paolini mentre il 6, alle 20.30, farà il suo debutto il primo evento del Ratataplan, con i Clown Spaventati Panettieri.