Successo straordinario al Lessona Summer Festival: oltre 600 spettatori per cabaret FOTO

Grande entusiasmo all’Area Eventi di Lessona per la serata cabaret del Lessona Summer Festival 2025. Il format “Big Comedy Ring Show”, con i comici di Zelig e Colorado, ha attirato oltre 600 spettatori. Conduzione energica affidata a Beppe Braida accompagnato sul palco da Giancarlo Kalabrugovic, Simone Barbato, Pino Campagna, Max Pieriboni e Marco Della Noce, lo spettacolo ha offerto ritmo serrato e improvvisazioni che hanno conquistato un pubblico eterogeneo e numeroso. Si tratta di un format originale portato in tour in tutta Italia (87 date in teatri e 65 piazze), pensato per famiglie e apprezzato da spettatori di tutte le età.

Il festival proseguirà nei prossimi giorni con un programma ricco e variegato:

Venerdì 11 luglio, alle 21:00, sul palco Marvin & Andrea Prezioso con lo show Dream Land, uno spettacolo dedicato ai tormentoni anni 2000;

Sabato 12 luglio, spazio alla musica elettronica con il dj-set di “Killer Faber”;

Domenica 13 luglio, alle 19:00, atteso evento cartoon experience con Topo Gigio, che farà da apripista al party di Mai dire Goku, interpretando le sigle dei cartoni più popolari.

Non mancherà un'ampia offerta culinaria per tutti i gusti, con ingredienti, piatti e vini provenienti dal territorio: proposte di carne, pesce e opzioni vegetariane. Dopo il trionfo della serata cabaret, il Lessona Summer Festival mantiene alta l’attenzione con un weekend dedicato alla musica, spettacoli e divertimento.