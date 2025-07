Biella Motor Team, un Rally di Castiglione pieno di sorrisi FOTO

Nello scorso weekend la scuderia Biella Motor Team era impegnata con i suoi piloti e navigatori nel Rally di Castiglione Torinese, gara valida per la Coppa Rally Zona 1 per auto moderne. La gara torinese, arrivata alla nona edizione, è tra le più apprezzate del panorama piemontese per la difficoltà delle prove speciali ricavate sulle colline tra il Torinese e l’Astigiano.

Difficoltà accresciute dal caldo che non ha dato tregua agli equipaggi in gara. All’arrivo, i migliori del sodalizio biellese sono stati Massimo Lombardi e Erika Bologna (Peugeot 208 GT Line) che hanno ottenuto un positivo quindicesimo posto assoluto e la seconda piazza in classe Rally 4 dove sono protagonisti nella classifica di CRZ1. Posizione numero 38 per Alessandro Colombo e Matteo Grosso con la Peugeot 106 Rallye.

Ancora una volta, dopo il Rally Valle d’Aosta, hanno vinto la classe N2 con una prestazione maiuscola e si sono piazzati al quarto posto tra gli Under 25. Altro successo di classe, questa volta di classe RS 2.0, è quello ottenuto con una Renault Clio RS da Daniele Alessandro e Luca Biasioli che nella generale hanno chiuso al cinquantunesimo posto assoluto, sei posizioni prima di Nicolò Ciancia Mercandino che navigava Michael Morandi su una Peugeot 106 Rallye: per lui il quarto posto di N2.

Stessa classe, combattuta e affollata, di Stefano Mazzola e Gabriele Mazzola che hanno chiuso al sesto posto, sessantunesimo assoluto, con un’altra Peugeot 106 Rallye. Le cattive notizie arrivano dal navigatore Vittorio Battaglin, costretto al ritiro per un problema alla Opel Corsa Kit di classe K10 con cui correva assieme ad Ernesto Monti.